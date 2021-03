Usa-El Salvador: Washington valuta positivamente elezioni legislative e municipali nel Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione di osservatori dell'Organizzazione degli stati americani (Osa) presente durante le elezioni realizzate domenica in El Salvador esprime soddisfazione per la "pazienza" e lo spirito democratico dimostrati dal popolo, ma attenzione alle denunce presentate contro l'uso elettorale di risorse pubbliche attribuito alle autorità di governo. Il rapporto della missione, guidata dalla ex governatrice della provincia di Buenos Aires, Maria Eugenia Vidal, parla di una "giornata elettorale pacifica e civica", che ha permesso all'elettorato di "esprimere la sua volontà in modo chiaro e netto". (segue) (Nys)