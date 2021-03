Usa-El Salvador: Washington valuta positivamente elezioni legislative e municipali nel Paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di lavoro mette in evidenza "l'alta partecipazione cittadina", superiore al 50 per cento degli aventi diritto, "che, nonostante il contesto della pandemia, ha superato quella registrata in processi elettorali simili". Il processo elettorale "si è svolto in un contesto di grande polarizzazione tra le principali personalità politiche e istituzionali del paese, nel quale sono esistiti attacchi e segnalazioni di sfiducia nei confronti dell'autorità elettorale". Nel rapporto non passa sotto silenzio la "pubblicità" con cui l'esecutivo ha promosso la propria azione nei media tradizionali, compreso il canale pubblico. (Nys)