Usa: Tanden rinuncia alla nomina a direttrice dell'Ufficio di gestione del bilancio (2)

- Biden ha già dichiarato di aver accettato il passo indietro di Tanden: "Ho il massimo rispetto per i suoi risultati, la sua esperienza e i suoi consigli, e non vedo l'ora di averla nella mia amministrazione in un qualche altro ruolo", recita una nota del presidente. La nomina di Tanden appariva compromessa da quando il senatore democratico Joe Manchin aveva annunciato l'intenzione di non sostenerla: tra le altre cose, Tanden aveva accusato il senatore repubblicano Tom Cotton di essere "un impostore", e il leader dei Repubblicani al Senato, Mitch McConnell, di essere "succube della Russia". Tanden, che dopo la sua nomina ha cancellato oltre un migliaio di messaggi sul suo account Twitter, era stata fortemente criticata anche per aver definito l'opposizione all'aborto una "clava politica" nelle mani di "estremisti". (Nys)