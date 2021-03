Giappone: Tokyo limita le intercettazioni aeree dei velivoli cinesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministero della Difesa giapponese, la minore operatività delle forze aeree è dovuta in parte anche alla pandemia di coronavirus. Le Forze aeree di autodifesa giapponesi sono attualmente impegnate nell'aggiornamento della loro flotta di cacciabombardieri F-35, che però non sono ancora in grado di condurre missioni di scrambling. Il picco delle tensioni tra forze aeree cinesi e giapponesi è stato raggiunto nel 2016, quando i velivoli da combattimento di Tokyo hanno effettuato ben 851 intercettazioni: più del doppio rispetto allo scorso anno. (Git)