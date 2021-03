Usa: il giovane deputato repubblicano Cawthorn accusato di condotta sessualmente impropria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il più giovane deputato della Camera dei rappresentanti Usa, Madison Cawthorn, è stato accusato dalla "Washington Post" di condotta sessualmente impropria, sulla base di testimonianze di suoi ex compagni di classe. Cawthorn, che nel 2014 è scampato ad un gravissimo incidente automobilistico, perdendo l'uso delle gambe, sarebbe responsabile di "advance sessuali indesiderate" e di "condotta predatoria" nei confronti delle ex compagne durante il singolo semestre trascorso al Patrick Henry College nel 2016. Il quotidiano torna a citare una lettera inviata prima delle elezioni dello scorso anno da oltre un centinaio di ex studenti del college, che sollecitano gli elettori del North Carolina a rivedere il loro sostegno a Cawthorn alla luce delle sue "passate violazioni del codice d'onore studentesco" e dei suoi "fallimenti accademici". Cawthorn, oggi 25enne, non ha mai fatto mistero della sua scarsa attitudine agli studi accademici: nel 2016 si è iscritto alla facoltà di scienze politiche del Patrick Henry College, ma ha abbandonato gli studi dopo un solo semestre, fondando poi una società di speculazione immobiliare, la "SPQR Holdings", contestata dai progressisti che nel nome scorgevano un richiamo al suprematismo bianco. (Nys)