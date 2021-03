© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Draghi riprende da dove ha lasciato Conte, con i Dpcm e le chiusure, ma non c'è un piano vaccini, non ci sono i ristori e non c'è un coinvolgimento dell'opposizione. Fratelli d'Italia chiede che il presidente riferisca in Parlamento". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Luca Ciriani, ai telegiornali della Rai. (Com)