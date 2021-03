© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioCOMUNE DI ROMA- Audizione in videoconferenza della sindaca di Roma, Virginia Raggi, presso la commissione Bilancio della Camera dei Deputati, nell'ambito dell'esame della proposta di piano nazionale di ripresa e resilienza, Recovery plan. L'appuntamento è trasmesso in streaming sul sito della Camera dei Deputati (ore 14:15)REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, inaugura uno dei tre cantieri (Settecamini–Casal Bianco) relativi ai piani di zona di Roma Capitale che prevedono opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Partecipano Massimiliano Valeriani, assessore regionale alle Politiche abitative e urbanistica e Antonio Mallamo, amministratore unico di Astral. L’evento si svolge a Roma, nel cantiere di Settecamini-Casal Bianco, in via Carlo Cassola, angolo via Goffredo Parisse e viene trasmesso sul profilo Facebook della Regione Lazio (ore 11)- Seduta del consiglio regionale del Lazio: all'ordine dei lavori l'esame della mozione sullo Status di Roma Capitale e diverse proposte di legge. Aula del consiglio regionale del Lazio in via della Pisana 1301 a Roma. La seduta viene trasmessa in streaming sul sito del consiglio regionale del Lazio. (ore 11) (segue) (Rer)