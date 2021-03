Myanmar: Di Maio, gesto suor Ann Nu Thawng mostra forza di un popolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gesto di pace di suor Ann Nu Thawng in Myanmar porta con sé la forza di un popolo che deve essere rispettato. Lo ha scritto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, su Facebook. "L’energia della non violenza che non si piega alla brutalità dei violenti. Come ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale abbiamo già chiesto la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali di un popolo che sta soffrendo, esprimendo piena solidarietà dell'Italia nei confronti di tutti coloro che stanno manifestando pacificamente in Myanmar", ha aggiunto Di Maio. (Res)