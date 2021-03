Energia: Argentina, bacino non convenzionale di Vaca Muerta registra attività record (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto che dava il via al piano all'ambizioso programma di incentivi agli investimenti e la produzione di gas era stato firmato dal presidente Alberto Fernandez il 19 novembre scorso. Obiettivo principale del Plan Gas, afferma il governo, è quello di arrivare a soddisfare la domanda interna, sostituire importazioni e aumentare l'occupazione. Secondo quanto recita il decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il programma, denominato "Piano di promozione della produzione di gas argentino 2020-2024", punta a "raggiungere l'autosufficienza in quanto all'approvvigionamento di gas" sostituendo le attuali importazioni di Gnl con la produzione di gas nazionale, a "promuovere la creazione di valore aggiunto nella catena produttiva nazionale del gas", a "contribuire agli obiettivi fiscali del governo" attraverso non solo il risparmio sulle importazioni ma puntando anche alla "formazione di un eccedente esportabile". (segue) (Abu)