Usa-Messico: rapporto Dea, la pandemia di Covid non ha avuto impatto sul traffico di droga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto punta inoltre il dito contro il traffico di precursori chimici per produrre droghe sintetiche provenienti dalla Cina, sottolineando che i cartelli messicani hanno preso in mano la produzione ela fornitura di fentanil per il mercato statunitense. "La Cina continua ad essere una fonte fondamentale di approvvigionamento per i precursori chimici che i cartelli messicani usano per produrre le grandi quantità di fentanil che contrabbandano", accusa la Dea. L'ufficio antidroga degli Stati Uniti ha quindi identificato i nove gruppi criminali messicani che gestiscono il maggiore volume del traffico di droga nel loro territorio: Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Beltrán Leyva, Los Zetas, United Warriors, Cartello del Golfo, Cartello di Juarez, La Familia Michoacana e Los Rojos. (Nys)