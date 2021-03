Usa-El Salvador: Washington valuta positivamente elezioni legislative e municipali nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti "si congratulano con il popolo di El Salvador per aver tenuto elezioni legislative e municipali". Lo si legge in una nota del dipartimento di Stato Usa. "Plaudiamo all'ampia partecipazione dei salvadoregni alle elezioni nonostante le numerose sfide poste dalla pandemia di Covid-19. Questi risultati rappresentano le voci del popolo salvadoregno. Esortiamo tutte le parti a collaborare per risolvere pacificamente eventuali dubbi residui su queste elezioni", conclude il comunicato ufficiale. (segue) (Nys)