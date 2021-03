Italia-Argentina: A Buenos Aires parte il programma "Dante: 7 arti per 700 anni". (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dettagli del programma sono stati illustrati dalla direttrice dell'Istituto di Cultura di Buenos Aires, Donatella Canova. Con iniziative che saranno realizzate da Bariloche a Mendoza, da Rosario a Buenos Aires, da Cordoba a Bahia Blanca, il programma si propone di offrire al più ampio pubblico argentino "una vera e propria immersione del mondo dantesco attraverso il cinema, la musica, il teatro la danza, e molta poesia", ha detto Canova. Per quanto riguarda il cinema verrà presentata in Argentina la versione restaurata del film muto "Inferno", mentre per l'arte grafica è in programma la mostra "Inferno pop up". La danza sarà presente con il cortometraggio "Dante per nostra fortuna", mentre in materia di teatro saranno numerosi gli spettacoli dal vivo e in streaming. La musica avrà il suo evento più importante nel Concerto dedicato a Dante dell'Orchestra Verdi di Milano così come la poesia, con la lectura dantis e numerose conferenze di accademici e letterati. Non mancherà l'architettura, con lo stesso Palazzo Barolo, concepito dall'italiano Mario Palanti per riproporre architettonicamente la struttura stessa della Divina Commedia, protagonista di numerosi percorsi espositivi (Abu)