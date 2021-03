Kosovo: domani manifestazione minoranze contro "brogli" alle elezioni parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È attesa per domani 2 marzo una manifestazione davanti al Parlamento del Kosovo contro i presunti brogli alle ultime elezioni parlamentari, in particolare nei seggi nel Nord del Paese, a danno delle comunità non serbe. L'attivista Rron Gjinovci ha annunciato la manifestazione e invitato la società civile a prendere parte alla protesta. "Attraverso questa marcia di protesta miriamo a esprimere la nostra insoddisfazione in quanto comunità non maggioritarie e a proteggere i diritti garantiti dalla Costituzione. Chiederemo inoltre alle istituzioni locali e internazionali di reagire e intraprendere le azioni necessarie per avviare indagini sui sospetti che noi sono stati sollevati", ha detto Gjinovci in un post su Facebook. (segue) (Alt)