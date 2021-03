Kosovo: domani manifestazione minoranze contro "brogli" alle elezioni parlamentari (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altro partito ad entrare nel nuovo Parlamento di Pristina è l'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) dell'ex premier Ramush Haradinaj, che si è attestato attorno al 7,5 per cento dei consensi. Haradinaj ha dichiarato che i risultati del voto sono "in linea" con le aspettative della vigilia. L’Aak può in effetti essere soddisfatto del risultato in quanto è il quarto partito ad entrare in Parlamento, mentre tutti gli altri schieramenti politici sono rimasti fuori con l’eccezione della Lista serba e delle altre forze che rappresentano le minoranze nazionali (a cui spettano per Costituzione 20 seggi). Con il risultato delle elezioni il Movimento Vetevendosje manca per un soffio la maggioranza assoluta di 61 deputati, che gli avrebbe dato il diritto di governare da solo. Al fine di creare una maggioranza di governo il Vetevendosje può ora contare sull’apporto dei partiti delle minoranze nazionali o proprio dell’Aak di Haradinaj, che alla luce del voto di domenica dovrebbe ottenere 9 deputati potenzialmente determinanti per la nuova maggioranza (Alt)