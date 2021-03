Usa: Biden, vaccini per tutti gli adulti entro maggio, “spero fine pandemia in 12 mesi” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ha salutato positivamente la collaborazione tra la casa farmaceutica statunitense Merck e Johnson & Johnson nella produzione di vaccini monodose contro il Covid-19. “Due case farmaceutiche rivali alleate per accelerare la produzione dei vaccini”, ha detto Biden. E ha aggiunto: "Siamo incoraggiati dal terzo vaccino". Il preparato di Johnson & Johnson è il terzo a ricevere l’approvazione della Food and drug administration (Fda) - l’agenzia statunitense che regola i prodotti alimentari e farmaceutici - dopo quelli di Pfizer-BioNTech e di Moderna. Finora, tuttavia, la compagnia è stata in grado di produrre solo quattro milioni di dosi, le cui consegne sono iniziate questa settimana. L’amministrazione Biden ha fatto sapere di attendere la consegna di 20 milioni di dosi entro la fine di marzo. Psaki ha aggiunto che la Casa Bianca aumenterà le forniture di vaccini agli Stati da 14,5 a 15,2 milioni di dosi a settimana. (Nys)