Usa-Qatar: colloquio tra Blinken e omologo Al Thani, focus su sviluppi regionali

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto oggi un colloquio con il vicepremier e ministro degli Affari esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al Thani. Lo riferisce il dipartimento di Stato. Blinken si è congratulato con il ministro per "la svolta storica" compiuta dal Qatar e dal quartetto composto da Bahrain, Egitto, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti con la dichiarazione di Al Ula, al vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg). "La decisione di aprire le loro reciproche frontiere, revocare le restrizioni ai trasporti e ripristinare le relazioni diplomatiche è un passo positivo", si legge nlla nota ufficiale del dicastero. Il capo della diplomazia di Washington ha anche ringraziato Al Thani per l'accoglienza riservata dal Qatar al personale militare statunitense e ha discusso il sostegno di Doha al processo di pace in Afghanistan. (Nys)