Argentina: entro maggio 2 milioni di dosi di AstraZeneca attraverso meccanismo Covax

- L'Argentina riceverà entro il mese di maggio 1,944 milioni di dosi del vaccino contro il coronavirus sviluppato dal laboratorio AstraZeneca e dall'Università di Oxford e distribuite attraverso l'iniziativa Covax dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) e delle Nazioni Unite. Lo ha annunciato l'Oms attraverso una nota in cui viene reso noto anche l'elenco dei 142 paesi a cui verranno distribuite le oltre 238 milioni di dosi acquisite attraverso questo meccanismo dei vaccini di AstraZeneza e in parte di Pfizer (1,2 milioni di dosi). La nota, firmata dalla Coalition for Innovations in Epidemic Preparedness (Cepi), dalla Vaccine Alliance (Gavi) e dall'Oms sottolinea che si tratta di un "primo round" di forniture organizzato "in base alle informazioni attuali circa la disponibilità del vaccino". Le date esatte di consegna dei vaccini Covax, si legge nel comunicato, saranno annunciate alla fine di questa settimana, anche se è già possibile sapere che le consegne saranno suddivise in due lotti, febbraio-marzo e aprile-maggio. Ieri la Colombia è diventata il primo paese latinoamericano a ricevere un primo lotto di 117 mila dosi distribuite da Covax. (segue) (Abu)