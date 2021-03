Argentina: entro maggio 2 milioni di dosi di AstraZeneca attraverso meccanismo Covax (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conferma dell'approvvigionamento attraverso il meccanismo dell'Oms arriva mentre nelle ultime 24 si sono registrati nel paese 4.658 nuovi contagi e 112 decessi. In Argentina, dove il 7 marzo 2020 è stata registrata la prima morte per la Covid-19 in America latina, i casi confermati sono arrivati ad un totale di 2.112.023 con 52.077 decessi. Il governo ha iniziato il 28 dicembre il processo di vaccinazione del personale sanitario e solo il 22 febbraio quello della popolazione. In questi giorni il governo argentino ha ricevuto un milione di dosi del vaccino del laboratorio cinese Sinopharm, 580 mila dosi del vaccino Covishield elaborato dal laboratorio indiano Serum Institute sulla base di quello del laboratorio di Oxford-AstraZeneca, e oltre un milione di dosi dello Sputnik V elaborato dall'Istituto russo Gamaleya. Secondo dati ufficiali pubblicato in tempo reale ad oggi sono in totale 1.126.108 le persone ad aver ricevuto la applicazione di almeno una dose del vaccino contro la Covid-19. Di queste, 873.301 applicazioni corrispondono al personale sanitario. (segue) (Abu)