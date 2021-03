Italia-Argentina: A Buenos Aires parte il programma "Dante: 7 arti per 700 anni".

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno oltre 60 gli eventi organizzati in tutta l'Argentina per ricordare i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Si tratta del programma "Dante: 7 arti per 700 anni", un'iniziativa dell'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires in collaborazione con i nove Consolati e i due Istituti Italiani di Cultura, presentata attraverso una conferenza stampa tenuta in modalità virtuale. "L'offerta di cultura italiana in Argentina non si è fermata nel 2020 e non si fermerà neanche nel 2021, il messaggio di Dante è più forte della pandemia", ha affermato l'ambasciatore italiano Giuseppe Manzo, in collegamento dal Palazzo Barolo di Buenos Aires. Nella cornice di uno dei più iconici edifici della capitale argentina la cui architettura si ispira proprio alla Divina Commedia, Manzo ha quindi sottolineato che l'iniziativa mira a "celebrare l'attualità dell'opera di Dante proponendola attraverso tutte le diverse forme dell'arte che ad essa si sono ispirate". (segue) (Abu)