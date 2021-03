Usa: accordo tra democratici New York per ritiro poteri speciali governatore Cuomo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader democratici dello stato di New York hanno raggiunto un accordo per ritirare i poteri speciali conferiti al governatore Andrew Cuomo per far fronte alla pandemia di Covid-19. Lo riferisce la stampa statunitense, precisando che l'atto legislativo verrà promulgato entro venerdì dal Congresso dello Stato. La democratica Carrie Woerner, in un messaggio su Twitter, ha confermato che i dem intendono procedere in tal senso. Cuomo dovrà anche a pubblicare online ogni ordine esecutivo, con l’idea di aumentare il "livello di trasparenza" delle sue iniziative. (segue) (Nys)