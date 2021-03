Usa-Islanda: discusse questioni sicurezza nazionale durante dialogo strategico annuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e l'Islanda, in occasione del dialogo strategico annuale tenutosi ieri 2 marzo, hanno discusso una serie di questioni pertinenti alla sicurezza nazionale di ciascun paese e alla sicurezza dell'Atlantico settentrionale, inclusi i dossier relativi all'Artico, la lotta al cambiamento climatico, i diritti umani e la democrazia. Lo si legge in un comunicato congiunto. “Usa e Islanda, alleati della Nato dal 1949, segnano quest'anno più di settant'anni del loro accordo di difesa bilaterale”, spiega la nota ufficiale. “I due paesi – prosegue - continuano a cooperare come solidi alleati e partner per la pace e la prosperità nell'area euro-atlantica, così come in tutto il mondo”.(Nys)