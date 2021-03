Usa-Kenya: Blinken sente omologa Omamo, focus su relazioni strategiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto oggi un colloquio con la ministra degli Esteri del Kenya, Raychelle Omamo. Lo ha reso noto il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price. Le parti hanno discusso della partnership strategica di lunga data tra gli Stati Uniti e il Kenya. Blinken ha sottolineato l'impegno di Washington a lavorare con il Kenya per promuovere gli interessi condivisi nel commercio, nella democrazia, nei diritti umani, nella salute globale, nella sicurezza regionale e nel cambiamento climatico a beneficio del popolo statunitense e keniota. Il capo della diplomazia Usa ha preso atto del forte e duraturo impegno multilaterale del Kenya e ha accolto con favore l'opportunità di cooperare strettamente con il paese africano al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su questioni di interesse internazionale. Blinken ha quindi esortato la leadership keniota a collaborare con gli Stati Uniti al Consiglio di sicurezza e in altre sedi per affrontare la crisi nella regione del Tigrè in Etiopia, in particolare alla luce dei recenti rapporti riguardanti presunte atrocità e di un peggioramento della situazione umanitaria.(Nys)