Francia-Iran: colloquio tra Macron e Rohani, focus su pandemia e programma nucleare

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il presidente della Repubblica islamica dell'Iran, Hassan Rohani. Lo riferisce l'Eliseo. Il capo dello Stato francese ha ricordato il sostegno fornito dagli europei all'Iran nell'affrontare la pandemia di Covid-19 e ha proposto di rafforzare la cooperazione per soddisfare le esigenze della Repubblica islamica per quello che riguarda la vaccinazione, attraverso l'iniziativa Covax, lanciata dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per procurare e distribuire gratuitamente vaccinazioni ai Paesi in via di sviluppo. Quanto alla questione relativa allo sviluppo nucleare dell'Iran, Macron ha sottolineato la sua profonda preoccupazione per le decisioni prese da Teheran in violazione dell'accordo di Vienna del 2015, per poi evidenziare la necessità che la Repubblica islamica torni a rispettare i suoi obblighi. Il presidente francese ha quindi esortato Rohani alla piena cooperazione con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea).