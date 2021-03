Cultura: l'attrice argentina Prudencia Molero fa rivivere Evita in un recital alla Radio Vaticana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I teatri sono ancora chiusi, ma Prudencia Molero, attrice argentina che vive da tempo a Roma, domani darà la sua voce a uno dei personaggi più famosi e discussi del suo Paese: Evita Peron. Alle 14,30 sulle frequenze della Radio Vaticana andrà in onda "Eva Peron al rogo" del poeta argentino Leonidas Lamborghini. Un recital, curato da Rosario Tronnolone, che dipinge la personalità di Eva Maria Duarte, per tutti Evita. "Una generosità innata, un autentico amore per il popolo, una infantile vanità, una sete indignata di giustizia che - come dice lo stesso Tronnolone - caratterizzano il volo breve di una donna idolatrata in vita e vilipesa in morte, sincera, contraddittoria, orgogliosa, affascinante". Leonidas Lamborghini scrisse il poema "Evita Peron al rogo" ispirandosi all'oratorio di Paul Claudel "Giovanna D'Arco al rogo". La performance di Prudencia Molero è presentata dall'Associazione culturale Ottavia con il patrocinio dell'ambasciata argentina a Roma e sarà disponibile anche in podcast. (Rer)