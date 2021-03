Energia: Argentina, bacino non convenzionale di Vaca Muerta registra attività record (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal punto di vista dei numeri il programma punta a sostituire 18 miliardi di metri cubi di gas che attualmente viene importato attraverso un investimento di 5 miliardi di dollari da parte delle aziende produttrici. Secondo le proiezioni del governo, in questo modo si otterrebbe un risparmio di oltre 5,6 miliardi di dollari nel bilancio dello stato ed un risparmio fiscale equivalente a 1,1 miliardi. Allo stesso tempo si prevede un aumento del gettito fiscale nell'ordine dei 2,5 miliardi di dollari. Positivo l'impatto, secondo l'esecutivo, anche in termini di creazione di posti di lavoro e di "integrazione tecnologica con valore aggiunto nazionale". Il ministro dell'Economia, Martin Guzman, presenta all'inaugurazione del piano, ha assicurato che "il Plan Gas definisce regole del gioco chiare che stimoleranno gli investimenti, la produzione e la creazione di posti di lavoro, in una prospettiva di sviluppo federale". (Abu)