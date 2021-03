Italia-Vaticano: primo incontro bilaterale tra Draghi e cardinale Parolin (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro e durato 45 minuti e per più della metà ha partecipato anche Mattarella. Parolin è stato al centro delle polemiche sorte per via dell'accordo temporaneo tra Vaticano e Cina, probabilmente suo malgrado, visto che l'intesta era stata raggiunta prima del suo arrivo alla guida della Segreteria di Stato. Il rapporto del cardinale con gli Stati Uniti, al di là della polemica con l'ex segretario di Stato Usa, Michael Pompeo, viene definito "solidissimo". Proprio il chiarimento sul suo ruolo è stato determinante per il riavvicinamento con Papa Francesco: un rapporto che lascia presagire un nuovo corso della Santa Sede, dopo le tante polemiche e le vicende che hanno alimentato incomprensioni. (Rin)