Usa-Norvegia: colloquio tra Blinken e omologa Soreide, focus su Artico e sicurezza

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto oggi un colloquio con la ministra degli Esteri norvegese, Ine Marie Eriksen Soreide. Lo ha reso noto il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price. Blinken e Soreide hanno discusso degli sforzi comuni per sconfiggere la pandemia di Covid-19 e approfondire la cooperazione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, i cambiamenti climatici, i diritti umani, le questioni relative all'Artico, la sicurezza transatlantica e gli sforzi a favore della pace a livello globale, compresi i negoziati in Afghanistan. Il segretario di Stato ha ringraziato la ministra per l'impressionante contributo della Norvegia agli aiuti a livello globale e gli sforzi specifici per promuovere la salute e la ripresa economica. (Nys)