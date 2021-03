Francia-Iran: colloquio tra Macron e Rohani, focus su pandemia e programma nucleare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver ricordato gli sforzi compiuti dalla Francia con i suoi partner per consentire una soluzione negoziata, Macron ha sottolineato l'importanza che "gesti chiari siano compiuti senza indugio dall'Iran, affinché il dialogo possa riprendere con tutte le parti del accordo di Vienna". Il presidente ha inoltre espresso la sua preoccupazione per l'aumento delle tensioni regionali in seguito agli attacchi perpetrati contro l'Arabia Saudita e la Coalizione in Iraq contro lo Stato islamico. Il capo dell'Eliseo ha quindi assicurato la sua determinazione a lavorare per la pacificazione e la risoluzione delle crisi regionali, in particolare in Iraq, Yemen e Libano. In questo spirito, la Francia "spera che l'Iran mostri moderazione e dia un contributo decisivo alla sicurezza e alla stabilità in Medio Oriente", conclude la nota ufficiale dell'Eliseo. (Frp)