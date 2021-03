Germania: la fregata Hamburg salperà per l'Indo-Pacifico ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad agosto prossimo, la fregata tedesca Hamburg salperà dal porto di Wilhelmshaven, in Bassa Sassonia, per una campagna di sei mesi nell'Indo-Pacifico. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, che cita “alti funzionari dei ministeri degli Esteri e della Difesa” di Berlino. La missione della Hamburg si inquadra nelle Linee guida per l'Indo-Pacifico, approvate dal governo federale il 2 settembre 2020. L'obiettivo è aumentare il ruolo della Germania nella regione, anche fornendo sostegno ai Paesi alleati spesso in controversia con la Cina. È, dunque, indicativo che la Hamburg navigherà nel Mar Cinese meridionale, dove si concentrano le rivendicazioni di Pechino respinte dagli altri Stati dell'area. A tal riguardo, nelle Linee guida per l'Indo-Pacifico, il governo tedesco afferma la propria volontà di rafforzare il ruolo della Germania “come attore e partner creativo” nella regione. È in tale contesto che si colloca il partenariato strategico concluso a dicembre dello scorso anno dalla Germania con l'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean). Inoltre, nel documento del governo federale, viene fatto esplicito riferimento alle questioni di sicurezza. Allo stesso tempo, si evidenzia che la più stretta cooperazione tra la Germania e gli Stati regionali non sono espressamente diretti contro la Cina. (segue) (Geb)