Coccoluto: Ciacciarelli (Lega), Cassino e il Lazio piangono perdita di un grande artista

- "Sono addolorato per la scomparsa, a soli 59 anni, dell'artista Claudio Coccoluto, dj di fama internazionale che sarà ricordato questa sera anche sul palcoscenico del teatro Ariston di Sanremo, kermesse alla quale ha partecipato per ben tre volte, nel 2003, 2007 e 2013". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli della Lega, presidente della commissione Cultura. "Cassino, Gaeta e tutto il Lazio piangono un grande professionista. Mi stringo al dolore dei familiari in questo triste momento". (Com)