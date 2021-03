Scuola: Stefani, verso proroga congedi parentali, segnale attenzione per studenti disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene il governo sulla conferma, nel decreto 'Sostegno', dei congedi parentali Covid al 50 pe cento per i genitori degli studenti con disabilità impegnati nella didattica a distanza". Così in una nota il ministro per le Disabilità, Erika Stefani, secondo cui "è un primo segnale di attenzione che riteniamo doveroso garantire a mamme e papà che da un anno a questa parte devono fare i conti con le difficoltà di conciliare il lavoro con la cura della famiglia e dei figli. Una risposta puntuale alle specifiche esigenze di genitori con figli con disabilità in un provvedimento atteso, nell'ambito degli interventi previsti per far fronte all'impatto della pandemia".(Com)