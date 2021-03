© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Presidio organizzato da Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Lazio e Uil Fpl Roma e Lazio per chiedere la stabilizzazione di 70 precari Agenas. Ministero della Salute, in piazza Castellani a Roma (ore 10)- Webinar dell'associazione Il timone: incontro a due tra il presidente di Unindustria Angelo Camilli e il presidente dell'associazione Il timone Giancarlo Cremonesi per fare il punto sulle conseguenze della crisi economica in corso, della situazione politica nazionale ma anche locale, in vista di un appuntamento importante come quello delle amministrative di Roma. L'appuntamento si svolge in streaming su piattaforma Zoom (ore 11:30)- La Capitale dell'accoglienza. Il ruolo della città nella gestione delle migrazioni: webinair organizzato dal Comitato Giovanni Caudo sindaco. L'evento si svolge in streaming sul canale Youtube del Comitato Giovanni Caudo sindaco e sulle pagine Facebook (ore 18:45)- Funerali del dj Claudio Coccoluto. Chiesa degli Artisti di piazza del Popolo a Roma (ore 15) (Rer)