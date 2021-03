Francia: Sarkozy, la mia condanna è una profonda ingiustizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Sarkozy il suo è un "caso di corruzione senza precedenti". "Non è in gioco neanche un centesimo, nessuno ha ottenuto un vantaggio, nessuna vittima, nessun disturbo all'ordine pubblico", spiega Sarkozy, sottolineando di essere stato condannato in base alla "pseudo-intenzione di commettere un crimine" attraverso degli "stralci di conversazioni telefoniche". "Per condannare, in uno Stato di diritto, c'è bisogno di prove. E di prove in questo dossier non ce ne sono", ha affermato. Tuttavia, Sarkozy si dice "convinto" che i "magistrati onesti ed imparziali siano la maggior parte". L'ex titolare dell'Eliseo commenta poi le voci su un suo possibile ritorno in politica con una candidatura alle elezioni presidenziali del 2022. "Avevo detto che non sarà candidato alle elezioni presidenziali, lo mantengo", ha dichiarato Sarkozy. "Non sono candidato né nella situazione di voler spingere o sostenere un candidato invece di un altro. Nel momento in cui ognuno aver fatto valere le sue ambizioni legittime, dirò chi appoggio e perché lo faccio, in tutta trasparenza con la mia famiglia politica", ha affermato l'ex presidente. (Frp)