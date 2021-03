© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo Dpcm "non è 'last minute'. Abbiamo voluto un cambio di passo nei tempi e nel metodo per non arrecare ulteriori disagi agli italiani". Lo ha detto la ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Maristella Gelmini, nel corso di una conferenza stampa a palazzo Chigi sul nuovo Dpcm. (Rin)