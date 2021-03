Iran: Khamenei, arricchimento uranio è un’esigenza per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arricchimento dell’uranio è una delle esigenze dell'Iran ed è ciò di cui il paese ha bisogno oggi e in futuro. Lo ha dichiarato in un messaggio sul suo profilo Twitter la guida suprema dell’Iran, l'ayatollah Ali Khamenei. “Non permetteremo a nessuno di costringere o intimidire l'Iran in questo senso. Vogliono costringere l'Iran a fare marcia indietro, ma la Repubblica islamica non si arrende”, ha dichiarato. Secondo la guida suprema dell’Iran, “l'Occidente sta prendendo barili e barili di petrolio a un prezzo basso e tuttavia continua a fare più richieste”. Per Khamenei i Paesi occidentali vogliono impedire all’Iran di accedere all’energia nucleare. “L'arricchimento è una delle nostre esigenze”, ha dichiarato Khamenei. “Quando il petrolio finirà, diventerà comune usare l'energia nucleare che è più pulita ed economica da produrre. L'arricchimento dell’uranio non potrà iniziare in quel momento. Dobbiamo iniziare oggi. I Paesi occidentali vogliono che l'Iran dipenda da loro il giorno in cui avrà bisogno dell'energia nucleare”, ha sottolineato la guida suprema dell’Iran. (segue) (Res)