Usa-Russia: caso Navalnyj, dipartimento Tesoro annuncia sanzioni verso istituzioni scientifiche russe

- Gli Stati Uniti hanno sanzionato tre istituzioni scientifiche russe e imposto ulteriori sanzioni ai due servizi di sicurezza del Paese per l'avvelenamento di Aleksej Navalnyj. Lo ha annunciato oggi il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. L'Office of Foreign Assets Control (Ofac) del dipartimento del Tesoro ha aggiunto all'elenco dei cittadini appositamente designati e delle persone bloccate il 27mo Centro scientifico della Russia, il 33mo Istituto di ricerca scientifica e test e l'Istituto statale di ricerca scientifica di chimica e tecnologia organica. Anche il Servizio di sicurezza federale (Fsb) e la Direzione principale dell'intelligence sono stati designati per ulteriori sanzioni. (Nys)