Germania: la fregata Hamburg salperà per l'Indo-Pacifico ad agosto (2)

- Tuttavia, come nota la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'invio della Hamburg è inteso dal governo federale come un segno per contrastare le rivendicazioni di Pechino nel Mar Cinese meridionale. Intanto, al ministero degli Esteri tedesco, così come alla Difesa, la regione indo-pacifica viene riconosciuta come estremamente dinamica con la sua crescente importanza politica ed economica, tale da farle giocare un ruolo decisivo nel “plasmare l'ordine internazionale di domani”. Un maggiore coinvolgimento tedesco nell'area corrisponde quindi agli interessi strategici della Germania. I paesi dell'Indo-Pacifico avrebbero accolto con favore l'iniziativa tedesca. Secondo le fonti citate dalla “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la proiezione della Germania nella regione indo-pacifica rafforza “i nostri principi e valori multilaterali, basati su regole, come il nostro impegno per la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare". (segue) (Geb)