Germania: la fregata Hamburg salperà per l'Indo-Pacifico ad agosto (3)

- In rotta per l'Indo-Pacifico, la Hamburg attraverserà il Mar Mediterraneo e il Canale di Suez, per poi incrociare nel Corno d'Africa, dove prenderà parte ad “Atalanta”, l'operazione dell'Ue per il contrasto alla pirateria nell'area. Dopo aver navigato nell'Oceano Indiano e attraverso lo Stretto di Malacca, l'unità farà rotta l'Australia, da dove si dirigerà verso la penisola coreana per partecipare al monitoraggio delle sanzioni dell'Onu contro la Corea del Nord. Sulla via del ritorno a Wilhelmshaven, la Hamburg solcherà il Mar Cinese meridionale. La fregata non dovrebbe attraversare le acque né avvicinarsi alle isole rivendicate dalla Cina. (Geb)