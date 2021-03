Covid: Gelmini, ricorso a Dpcm per mancanza tempo, ma c’è discontinuità con passato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente Draghi ha chiarito che avremmo voluto utilizzare lo strumento del decreto" per le nuove misure, "ma il Dpcm era in scadenza e non c’era materialmente tempo". Lo ha chiarito la ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, nel corso della conferenza stampa da palazzo Chigi sul nuovo Dpcm. "Rivendico una discontinuità sia nei tempi, che nel metodo" per l’approvazione delle nuove misure, ha aggiunto. (Rin)