Americhe: Unhcr, ogni giorno oltre 500 venezuelani in cammino a frontiera tra Colombia ed Ecuador

- Giovanni Bassu, rappresentante in Ecuador dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr), ha segnalato che ogni giorno si contano oltre 500 migranti venezuelani nelle strade vicine alla frontiera tra Colombia ed Ecuador. "Ogni giorno monitoriamo punti vicini alla frontiera con la Colombia e identifichiamo oltre 500 camminanti venezuelani che fuggono dal loro paese", ha scritto Bassu in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter. Il rappresentante ha segnalato inoltre che l'Unhcr, assieme all'Unione europea, fornisce ai migranti attrezzatura utile ad affrontare le intemperie climatiche e proteggersi dalla diffusione dei contagi da nuovo coronavirus. (Vec)