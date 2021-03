Energia: Argentina, bacino non convenzionale di Vaca Muerta registra attività record (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda petrolifera di stato a capitali misti, Ypf, aveva annunciato per parte sua di recente che la produzione nelle sue aree del bacino di Vaca Muerta è cresciuta del 38 per cento da quando l'azienda ha ripreso l'attività nei pozzi. Nel mese di gennaio è stata dichiarata una produzione di 78.200 barili giornalieri. Fonti della compagnia citate dal quotidiano "Ambito" hanno affermato che "con una aggressiva campagna di perforazione basata sull'efficienza, Ypf mira a crescere nel 2021, raddoppiando la produzione di gas e mantenendo una crescita sostenuta del petrolio non convenzionale". Oggi la compagnia petrolifera opera nella formazione di Neuquen con un totale di 41 impianti: 11 per la perforazione e 30 per il completamento. Il piano di investimenti per il 2021, che ammonta a un totale 2,7 miliardi di dollari, prevede stanziamenti per 1,3 miliardi nello sviluppo del non convenzionale. A gennaio, Ypf si era inoltre consolidata come il principale operatore nel bacino di Vaca Muerta, con 291 fratture. (segue) (Abu)