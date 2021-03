Francia-Iran: Macron chiede gesti chiari a Rohani sul dossier nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo iraniano, Hassan Rohani, durante il quale ha sottolineato l'importanza di "gesti chiari" da parte di Teheran per riprendere il dialogo sul dossier del nucleare. Lo ha reso noto l'Eliseo con una nota. Macron ha espresso "profonda preoccupazione" per "le decisioni prese dall'Iran in violazione dell'accordo di Vienna del 2015". Secondo quanto si legge nella nota, Macron ha anche "ricordato l'appoggio fornito dagli europei all'Iran per far fronte alla pandemia (di coronavirus) e ha proposto di rinforzare la cooperazione per rispondere ai bisogni dell'Iran in materia di vaccinazione".(Frp)