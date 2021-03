Molise: in consiglio regionale mozione su completamento vaccinazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio regionale del Molise ha approvato all'unanimità dei presenti (non ha partecipato al voto il consigliere Cefaratti) la mozione riguardante il "Completamento vaccinazioni su categorie esposte nei settori sanitari e scolastico. Impegno al presidente della Giunta Regionale". Con l'atto di indirizzo il consiglio regionale impegna il presidente della Regione Molise a: interloquire con il governo centrale per ampliare la dotazione vaccinale del Molise, attuando gli indirizzi del "reactive vaccination" che sostiene che in situazioni particolari di gruppi demografici particolarmente a rischio, il piano vaccinale possa essere ampliato nelle scorte e velocizzato nella campagna; chiedere di accelerare la vaccinazione per tutto il personale impiegato nelle farmacie e gli informatori medico-scientifici presenti nella regione; chiedere di accelerare la vaccinazione per tutto il personale impiegato presso gli studi medici odontoiatrici; chiedere di inserire negli elenchi da vaccinare anche il personale che svolge servizio di trasporto e di ristorazione collettiva per le scuole; chiedere di vaccinare il personale scolastico residente in Molise e operante presso altre regioni. (Gru)