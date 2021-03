Germania: Merz (Cdu) annuncia candidatura a elezioni Bundestag

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esponente della destra dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Friedrich Merz ha annunciato la propria candidatura alle elezioni del Budestag, che si terranno il 26 settembre prossimo. È quanto riferisce il settimanale “Der Spiegel”. Al congresso in formato digitale che la Cdu ha tenuto il 16 gennaio scorso per eleggere il proprio presidente, Merz è stato sconfitto al ballottaggio dal moderato Armin Laschet, primo ministro del Nordreno-Vesftalia. In particolare, Merz ha ottenuto il 47 per cento dei voti, mentre Laschet ha vinto con il 52,6 per cento. L'esponente della destra della Cdu si era candidato alla guida della formazione già nel 2018. Al congresso che la Cdu tenne il 7 dicembre di quell'anno ad Amburgo, Merz venne battuto, sempre al ballottaggio, da Annegret Kramp-Karrenbauer, dal 2019 ministra della Difesa tedesca. I due candidati ottennero rispettivamente il 48,25 e il 51,75 per cento. (Geb)