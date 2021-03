© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle zone rosse, saranno chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici. Lo si legge in una nota della presidenza del Consiglio in merito al nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri (dpcm) per il contenimento della diffusione del Covid-19. (Com)