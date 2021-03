© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tutte le zone è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto. Lo si legge in una nota della presidenza del Consiglio in merito al nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri (dpcm) per contenere la diffusione del Covid-19. (Com)