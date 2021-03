Covid: si amplia novero Paesi interessati sperimentazione voli "Covid tested"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si amplia il novero dei Paesi interessati dalla sperimentazione dei voli cosiddetti "Covid tested". A chi è stato in Brasile nei 14 giorni precedenti è consentito l'ingresso in Italia anche per raggiungere domicilio, abitazione o residenza dei figli minori. Lo si legge in una nota della presidenza del Consiglio in merito al nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri (dpcm) per contenere la diffusione del Covid-19. (Com)