Covid: istituito tavolo di confronto con le Regioni su revisione o aggiornamento parametri

- È istituito un tavolo di confronto presso il ministero della Salute, con componenti in rappresentanza dell'Istituto superiore di sanità, delle Regioni e delle Province autonome, del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie e del Comitato tecnico-scientifico, con il compito di procedere all'eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico, in considerazione anche delle nuove varianti. Lo si legge in una nota della presidenza del Consiglio in merito al nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri (dpcm) per contenere la diffusione del Covid-19. (Com)