Milano: Sala, straordinaria area test per la mobilità

- Milano è una "straordinaria area test" per la mobilità del futuro. Lo pensa il sindaco Giuseppe Sala, ospite oggi pomeriggio del Recharge virtual event, organizzato da Volvo car Italia. "Stiamo passando da un periodo storico in cui tutto era scritto e governato da due idee forti: cioè che ci si potesse muovere a nostro piacimento e il più possibile e che i consumi fossero legati all'idea di muoversi con così tanta libertà. Oggi non è così, siamo bloccati. Allora dobbiamo trovare nuove formule e nuove modalità", ha detto Sala, sottolineando che "è chiaro che l'auto è un elemento fondamentale della nostra vita, però è evidente che in una città come Milano più che altrove il tema della sostenibilità è assolutamente centrale. Se noi troviamo il modo per evitare ai cittadini di muoversi quando non ne sentono la necessità, poi hanno anche più più tempo, più spazio e più volontà per muoversi come parte attiva e integrante della loro vita". (segue) (Rem)