Milano: Sala, straordinaria area test per la mobilità (2)

- "Milano - ha detto il sindaco - è una straordinaria area test per tutto. Un po' perché i milanesi tendono a essere innovativi, un po' perché c'è un terreno fertile e un po' per la localizzazione della nostra città e le sue caratteristiche", ovvero essere collocata "a un attimo dal mare, dalla montagna e dai laghi, ma in una piana, con poco vento, soggetta a fenomeni di inquinamento", che ci "portano a dover cambiare". Milano è una metropoli, ma non è una grandissima città a livello dimensionale e questo è un elemento che va sfruttato a nostro favore", ha sottolineato Sala, parlando di una visione per il futuro con metropolitane allungate verso le periferie, dove collocare grandi parcheggi di interscambio, per auto possibilmente elettriche. Una visione realizzabile - secondo il sindaco - solo attraverso una "partnership pubblico-privato". (Rem)